Подорожание продуктов в Днепре за последний месяц составляет от 35 до 44 грн. на основные категории товаров.

Подорожание продуктов в Днепре стало заметно в течение последнего месяца, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают рост цен на основные категории товаров — хлеб, овощи и фрукты, что оказывает непосредственное влияние на семейные бюджеты жителей города.

Хлебобулочные изделия демонстрируют незначительное, но стабильное повышение. Пшеничный хлеб нарезка весом 650 грамм сегодня стоит в среднем 45,99 грн. Для сравнения, в январе его средняя цена составила 44,96 грн. По данным супермаркетов, цены остаются стабильными в течение большей части февраля, но заметное удорожание зафиксировано после 5 числа. Аналитики отмечают, что небольшие колебания хлеба связаны со стоимостью муки и логистикой.

Овощной сегмент демонстрирует более существенное подорожание. Перец болгарский желтый в настоящее время в среднем стоит 323,65 грн за килограмм, тогда как в январе средняя цена была 279,96 грн. Дороже всего овощ предлагают в Megamarket — 348,30 грн, а самое доступное — в Novus, 299 грн. Эксперты объясняют это сезонными колебаниями, логистическими затратами и ограниченным предложением из-за погодных условий.

Фруктовый сегмент тоже поднял цены. Виноград продают в среднем за 283,13 грн. за килограмм, тогда как в январе средняя цена составляла 245,13 грн. Самый дешевый виноград предлагал Auchan – 249 грн, а самый дорогой – Megamarket – 321,40 грн. Рост стоимости фруктов аналитики объясняют импортными поставками, повышением логистических затрат и сезонным спросом.

Таким образом, подорожание продуктов в Днепре за последний месяц составляет от 35 до 44 грн. на основные категории товаров. Это ощутимо влияет на планы семейных расходов и заставляет граждан более тщательно планировать покупки.

