Сформированы подробные графики отключения света в Днепропетровской области на 4 марта.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 4 марта охватят десятки адресов из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

Планируемые мероприятия будут носить временный характер. Именно поэтому энергетики заранее сформировали подробные графики отключения света в Днепропетровской области на 4 марта. Это позволит заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным временным перебоям в электроснабжении.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЭК Днепровские электросети». будет проводить профилактические работы в рамках села Нововасыливка. С 08:00 до 18:00 будут выключать свет на улице Украинська.

В Криворожском районе из-за плановых работ запланированы на 4 марта дополнительные ограничения с 08:00 до 17:00 по адресам:

в селе Вильне:

Гагарина: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23 28;

Кузьмы Скрябина: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Словянська: 8-22;

Соборная: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

село Лозуватка:

ул. Набережна: 1-5;

пров. Степовый: 1А.

В городе Жовти Воды с 8 до 17 часов будут выключать электричество из-за плановых работ. Ограничения коснутся следующих адресов:

Волонтерська — 62

Ивана Богуна — 70-78 (парные), 105-113 (непарные), 117, 119, 123-137 (непарные)

Мариупольськый — 2-16 (парные), 16А, 16Б, 18-24 (парные)

Мырный — 1-5, 5А, 6-12, 14, 16

Молодижный — 1-6, 6А, 7-13, 15

Прывитный — 2

Даныла Нечая — 23-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (парные)

Зелена — 28А, 30А

Кооператывна — 2, 8, 12

Набережна — 36-44 (парные), 45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-89, 91-101 (непарные)

Тыха — 1А

Веселый — 1А, 2-8

Карерный — 3, 9

Луговый — 3, 4, 6, 9, 11, 13

Червневый — 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26

Шахтарськый — 1

Сообщается также о плановых работах в городе Вильногирськ. Выключения будут действовать с 08:00 до 16:30 по адресу:

Молодижна: 16А, 18А, 19, 20, 22А, 24, 24/2;

Виктора Варена: 13/7, 15А, 21А, 21/8;

Юрия Устенка: 3, 5;

Захысныкив Украины: 4, 4А, 6;

Варена: 13, 13/7, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 21А;

Промыслова: 16.

