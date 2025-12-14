В целом прогноз погоды на неделю с 15 по 21 декабря в Днепре указывает на нетипично мягкую середину месяца.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 декабря в Днепре свидетельствует о преимущественно теплом периоде без существенных колебаний и резких переходах между дневными и ночными значениями, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Метеофор .

Начало недели будет мягким. В понедельник температура поднимется до +5, а ночью снизится до +3. На следующий день ситуация почти не изменится: удержится лёгкое тепло, облачность останется умеренной.

Среда и четверг будут характеризованы стабильными условиями. Дневной максимум достигнет +6 или +7, ночные показатели будут держаться в пределах +3–5. Атмосферные фронты обойдут регион, поэтому возможны лишь короткие периоды усиления облачности.

В пятницу сохранится схожий температурный режим. Синоптики прогнозируют дневные +7, что несколько выше среднестатистических значений для середины декабря. Вечер продемонстрирует незначительное понижение, однако без существенных изменений.

Выходные пройдут в комфортных условиях. Суббота может принести до +8 днем, а ночь – около +4. Воскресенье сохранит теплую динамику с умеренным ветром и сухой погодой.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 декабря в Днепре указывает на нетипично мягкую середину месяца, отсутствие осадков и стабильный температурный фон, что делает период благоприятным как для поездок, так и для ежедневных дел.

Для мягкой декабрьской недели следует выбрать легкую теплую одежду в нескольких слоях, чтобы комфортно реагировать на изменение температуры между днем ​​и вечером. Водителям желательно проверить шины и уровень жидкости стеклоомывателя, ведь влажность и туман возможны даже без осадков. Прогулки лучше планировать в светлое время, когда воздух теплее и ветра почти нет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.