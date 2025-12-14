В понедельник, 15 декабря 2025 года, дополнительно к стабилизационным обесточениям в Днепропетровской области будут действовать еще и локальные графики отключения света, сообщает Politeka.
Речь идет о дополнительных обесточениях, связанных с проведением ремонтных и профилактических работ в электросетях региона, которые должны повысить надежность электроснабжения.
В частности, по данным ДТЭК, 15 декабря дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области коснутся города Каменское. Там с 9:00 до 17:00 в связи с выполнением профилактических работ без электроэнергии временно останутся жильцы домов на бульваре Независимости и проспекте Металлургов, пишет Politeka.
Также в понедельник, 15 декабря, специальные графики отключения света энергетики будут применять в пределах Новоолександровской сельской территориальной общины в Днепропетровской области. Ориентировочно с 8 до 18 часов дополнительные обесточения состоятся в некоторых населенных пунктах общины (частично):
- село Новоалександровка (улицы Арендная, Солнечная, Телевизионная, Счастливая, Молодежная, Березы, переулок Рубиновый);
- поселок Опытный (ул. Асмолова, Высоковольтная, Запорожская, Зеркальная, Научная, Окружная, Поперечная, Проселочная, Филева, пер. Полигонный, Опытный);
- Новоалександровский сельский совет (садовое товарищество "Восход").
