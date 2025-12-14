График отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Днепропетровской области позволит местным жителям подготовиться к неудобствам.

В Днепропетровской области опубликован график отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Днепропетровской области охватывает сразу несколько общин. Планируемые газоопасные работы повлияют на быт потребителей.

Прежде всего, неудобства будут вынуждены терпеть жители Апостоловской ТГ. Здесь временное прекращение газоснабжения коснется 6 домохозяйств частного сектора. Работы запланированы на 17:12 с 08:30 до 16:50 и на 18:12 с 08:30 до 16:50.

Значительно больший объем работ ожидается в Саксаганской ТГ. Здесь ограничения коснутся 115 домохозяйств частного сектора и двух объектов коммунально бытового назначения.

Дополнительно, возможно временное прекращение газоснабжения для 809 потребителей частного сектора в соседнем сообществе. Все эти мероприятия будут проводиться в промежутке с 15:12 08:00 до 18:12 17:00.

В Карповской сельской ТГ плановые ремонты охватят 296 частных домовладений, один многоэтажный дом на 8 квартир и 4 коммунальных объекта. Работы продлятся 16.12 с 09:00 до 16:00 и 17.12 в те же часы.

Отдельная часть ремонтных мероприятий будет относиться к Верховцевской городской ТГ. Здесь ограничения запланированы для 76 потребителей частного сектора. Плановые мероприятия продлятся с 15.12 08:00 и до 19.12 15:45.

Так что местным советуют учитывать график отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Днепропетровской области при планировании своего быта.

