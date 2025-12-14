Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает комплекс мер по уязвимым группам, о чем сообщают организаторы программ поддержки, сообщает Politeka.

Инициативы охватывают несколько районов и направлены на обеспечение базовых потребностей в преддверии холодного сезона.

Помощь могут получить люди с инвалидностью, граждане со сложными или хроническими болезнями, жители старше шестидесяти лет, беременные, матери младенцев, одинокие родители, а также многодетные семьи. Критерии определены так, чтобы охватить домохозяйства, наиболее нуждающиеся в усилении ресурсов в период роста затрат.

В Синельниковском районе для жителей Славянской общины предусмотрена поставка топливных брикетов. Такой формат позволяет домохозяйствам, пользующимся твердым топливом, стабильно пройти зиму и уменьшить финансовую нагрузку.

В Никопольском районе поддержка имеет два направления. Семьи из сел Заря и Пригородное смогут получить гранты на оплату коммунальных услуг. В Покровском планируют передать брикеты для подготовки к холодам, что станет подспорьем для местных жителей с небольшими доходами.

Организаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь пенсионерам в Днепропетровской области направлена ​​на смягчение зимних рисков и создание условий для стабильного прохождения отопительного периода. Обществам рекомендуют отслеживать обновления и заранее готовить документы для участия в программах.

Подробные условия и разъяснения размещены на странице «Каритас Донецк в Днепре», где доступна актуальная информация по подаче заявлений и графиков выдачи.

