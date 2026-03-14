Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают украинцам, проживающим в МТКП, так называемых шелтерах, и отвечают определенным критериям, сообщает Politeka.

О возможности получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре проинформировали на официальном сайте Департамента социальной политики.

Речь идет о стариках, людях с инвалидностью, матерях с детьми, законных представителях, сопровождающих малолетнего ребенка, недееспособного лица или лица с ограниченной дееспособностью, а также детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Отдельно право на помощь имеют переселенцы, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

В то же время предусмотрена возможность одноразового получения набора с бесплатными продуктами для лиц, переместившихся в Днепр, впервые обратившихся в управление социальной защиты населения за справкой ВПЛ, проживающих в МТКП, но не относящихся к указанным категориям.

В состав продовольственного набора входят мясные консервы, рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с мясом тушеным, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Наборы формируют с учетом базовых потребностей семей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны. Чтобы оформить такую ​​поддержку, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации.

Свертки с едой выдаются один раз в месяц. Для этого переселенцам необходимо ежемесячно подавать заявление и полный пакет документов в управление.

