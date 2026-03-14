Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается одним из важнейших запросов для людей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают местные жители через онлайн-платформу «Допомагай», сообщает Politeka.

Сервис объединяет людей, нуждающихся в временном убежище, и тех, кто готов предоставить комнату или дом без оплаты. На странице регулярно появляются новые объявления от владельцев квартир.

Пользователи могут просмотреть доступные варианты, связаться с авторами сообщений и уточнить условия проживания. Часть предложений рассчитана на короткий период, другие предполагают более длительное пребывание.

Среди актуальных вариантов есть комната в трехкомнатном доме в городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого. Там проживает 78-летняя женщина, поэтому хозяева отметили, что удобнее всего будет одной пенсионерке. Проживание готово предоставить на время военного положения.

Еще несколько предложений обнародовали жители Каменского. В одном случае женщина готова поселить переселенку вместе с ребёнком. В квартире уже живет семья с двумя детьми, однако хозяйка отмечает, что может принять еще одного человека без оплаты коммунальных расходов.

Другое объявление предусматривает отдельную комнату для женщин, детей или престарелых. Владельцы сообщают, что квартира имеет необходимые вещи для проживания, поэтому новые жители могут заселиться сразу.

Также в Каменском 35-летняя женщина, воспитывающая двоих детей в возрасте пяти и двенадцати лет, сообщила о готовности временно принять переселенку в возрасте до 40 лет.

По словам пользователей сервиса, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается одним из важнейших запросов для людей, которые ищут безопасное место жительства после переезда.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: жителей предупредили о росте цен.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: на что резко выросли ценники в феврале 2026 года.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцам доступна помощь, как ее получить.