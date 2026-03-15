В связи с плановыми работами в электросетях Днепра с 16 по 20 марта 2026 г. в городе будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

Как сообщают специалисты ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК", в понедельник, 16 марта, графики отключения света в Днепре с 8:00 до 17:00 коснутся домов по таким адресам: ул. Академика Янгеля, 31, 33; Инженерная, 9Г, Квартальная, 38.

С 10:00 до 12:00 в понедельник обесточивания будут частично проводиться по улицам Агрономическая, Адмиральская, Мартовская, Бориса Мозолевского, Изобретательницы Ющенко, Отрадная, Виктора Гошкевича, Волошская, Вроцлавская, Дачная и многих других (полный список ищите на официальной странице ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК")

В другие дни недели ограничения электроснабжения в городе будут действовать с 8 до 17 часов, сообщает Politeka. В частности, во вторник, 17 числа, обесточения будут проходить по адресам: ул. Алана Шепарда, 15; Академика Янгеля, 1; Независимости, 13, 13Б, 15А, 17, 17А, 19А, 21, 24, 29.

В среду, 18.02, ограничения электроснабжения затронут следующие дома: Новокрымская, 42; Фабрично-заводская, 25; Строителей, 22. В четверг, 19.02 – Независимости, 6, 8, 14, 14А, 18, 18Д, 18К, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 28, 30, 32; Берестейская, 18-24 (парные); Промышленная, 1Г, 3А; Фабрично-заводская, 58, 60, 60А, 62.

А в пятницу, 20 марта, графики отключения света в Днепре будут действовать по ул. Независимости, 8, 8Б, 8Г, 10, 12, 12А, 14, 16, 16К, а также проспекту Александра Поля, 100, 104, 106, 106А, 108, 110.

Напомним, Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги.

Также Politeka сообщала о подорожании продуктов: на что резко переписали цены.

Кроме того, Politeka рассказывала о завершении отопительного сезона 2026: когда жители останутся без тепла.