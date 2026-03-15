Пассажирам Каменского сообщили, что с 9 марта произошло подорожание проезда в Днепре на левобережных автобусных маршрутах между Каменским и городом Днепр, сообщает Politeka.

Появилась официальная информация от перевозчика "Экспресс-2001", обслуживающего рейсы "Каменское (ККЗ "Мир", левый берег) - Днепр (цирк)".

Согласно сообщению компании, с понедельника стоимость билета составляет 80 гривен вместо нынешних 70 грн.

Перевозчик объясняет, что повышение тарифов связано с ростом коммунальных и налоговых платежей для автопредприятия, ростом цен на запчасти и горючее, существенным подорожанием полисов гражданской ответственности, а также ростом расходов на диагностику транспорта и другие производственные нужды.

Напомним, что в феврале уже была повышена стоимость проезда на правобережных автобусных маршрутах между Каменским и Днепром. В частности:

– от железнодорожного вокзала билет стоит 70 гривен;

– от площади ГТК – 80 гривен.

Подорожание проезда в Днепре касается всех пассажиров, поэтому жителям советуют учитывать новые тарифы при планировании поездок во избежание недоразумений и задержек.

В Днепре ограничено движение транспорта из-за начала первого этапа ремонта трамвайного пути на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев, сообщает Politeka.

Как отметили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета, работы начались 1 марта 2026 года и продлятся до 1 мая 2026 года. Во время ремонта закрыт правый поворот с проспекта Богдана Хмельницкого на улицу Черных Запорожцев. Ограничения относятся как к общественному, так и к частному транспорту.

Последние новости Украины:

