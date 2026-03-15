Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 марта в Днепре обещает облачную атмосферу и постепенные колебания температуры.

Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 марта в Днепре отмечает стабильный атмосферный фон с незначительными изменениями давления и умеренным ветром в течение всего периода, сообщает Politeka.

На сайте sinoptik.ua метеорологи обнародовали подробный прогноз погоды на неделю с 16 по 22 марта в Днепре.

16 марта в городе на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Температура воздуха будет от +5° в ночные часы до +9° днем. По ощущениям будет немного прохладнее, особенно утром.

17 марта утро в городе будет безоблачным, но уже во второй половине дня небо затянется облаками. К вечеру сохранится пасмурная атмосфера. Температура будет колебаться от +5° до +8°.

18 марта облачность сохранится с утра и до конца дня. Большинство суток пройдет без осадков, однако к вечеру возможен мелкий дождь. Температура воздуха будет составлять от +4° до +6°.

Именно в этот период прогноз погоды на неделю с 16 по 22 марта в Днепре демонстрирует кратковременное повышение вероятности осадков, однако они будут носить локальный характер и не будут длиться долго.

19 марта в течение всего дня будет держаться облачная атмосфера. Температура поднимется до +9° в дневные часы.

20 марта с утра до вечера небо будет преимущественно затянуто облаками. Температура воздуха будет достигать +10° днем. Осадков не прогнозируют. Показатели влажности будут оставаться умеренными.

21 марта солнце будет появляться редко, поскольку облачность будет преобладать в течение всего дня. Температура поднимется до +11° в дневные часы. Ветер будет умеренным. Осадков не предполагается.

22 марта небо продолжит быть затянуто облаками. Температура воздуха будет колебаться от +6° ночью до +11° днем. Осадков не ожидается. Атмосферные показатели останутся относительно стабильными, а ветер будет умеренным.

