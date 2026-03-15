В Днепропетровской области 16 марта 2026 будут действовать локальные графики отключения света, связанные с проведением плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, как сообщают специалисты ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", с 8:00 до 17:00 ограничение электроснабжения будет действовать для некоторых домов по ул. Мартовская, Героев Украины, Ивана Богуна, Казацкой Славы, Шахтерской Славы, бульвару Свободы, пер. Владимира Филатова, Киевский, Пирогова, Дворцовый.

В Кривом Роге, сообщает Politeka, плановое обесточивание в понедельник будет происходить с 8:00 до 17:00 для домов по адресам: ул. Генерала Безручка, 43; Горняков, 46; проспект Победы, 37, 37А, 43, 43Б.

А в селе Днепровское Каменского района ограничения электроснабжения будут действовать с 9:30 до 16:00 по ул. Новая, 1; Спортивная, 1; Чумацкая, 1; Центральная, 15А, 19, 21, 22Б; Школьная, 1, 2, 3, 7, 9.

Кроме того, по данным ДТЭК, дополнительный график отключения света 16 марта будет применен в пределах Мировского сельского территориального общества в Днепропетровской области. Там без электроэнергии временно останутся жители таких населенных пунктов:

  • Веселая Федоровка (некоторые дома по улицам Репина, Солнечная, Майская) – с 8:30 до 18:30;
  • Мирово (Мира, Привокзальная, Садовая) – с 14:00 до 18:00;
  • Заря (Степная) – с 9:00 до 15:00.

