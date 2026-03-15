График отключения воды в неделю с 16 по 22 марта в Днепре касается только конкретных домов, другие районы города водоснабжения не потеряют.

График отключения воды на неделю с 16 по 22 марта в Днепре был объявлен для абонентов с задолженностью за водоснабжение и водоотвод, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет « Днепроводоканал ».

Отключение коснется трех районов города: Новокодацкого, Соборного и Чечеловского.

Новокодацкий район

ул. Шодуаровская, 1, 5, 7

ул. Коробова, 1, 5

Соборный район

бульв. Славы, 4, 4А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

ул. Высоковольтная, 18, 22, 28, 32, 81, 83

просп. Героев, 6, 12

пров. Штабной, 1–6, 8

Чечеловский район

ул. Криворожская, 16А, 22А, 22Б, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

просп. Сергея Нигояна, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 22/26, 23, 25, 27, 31, 40, 42

ул. Степана Бандеры, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 20, 22

Общая сумма долга жителей по указанным адресам превышает 11,6 миллиона гривен.

Жителям советуют погасить задолженность по запланированным отключениям. Если оплатить всю сумму сразу невозможно, можно заключить договор реструктуризации и выплачивать долг по частям в Центрах абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районных абонентных службах.

Спеціалісти підкреслюють, що дотримання графіка допоможе уникнути непередбачених перебоїв та забезпечити стабільну роботу мережі.

Жителям советуют заранее подготовить запасы воды для бытовых нужд. Полезно иметь под рукой бутыли или канистры, чтобы не чувствовать дискомфорт при отключении. Кроме того, следует проверить работу насосов и кранов в квартирах, чтобы избежать протеканий и неожиданных проблем. Планировка водопотребления на время отключения поможет сохранить комфорт и минимизировать неудобства.

