Работа для пенсионеров в Днепропетровской области появляется на рынке труда, а работодатели все чаще готовы рассматривать кандидатов с опытом.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области представлена ​​вакансиями с разным уровнем оплаты и условиями, сообщает Politeka.

На платформе work.ua можно найти разные предложения работы для пенсионеров в Днепропетровской области сферы перевозок до технических специальностей.

В частности, одним из предложений является вакансия водителя такси в службе Uklon. Компания предлагает работать на автомобилях, предоставляемых автопарком. Заработок может составлять от 25000 до 30000 грн.

Работодатель предлагает техническое обслуживание авто за счет компании и гибкий график, позволяющий выбирать как полную, так и частичную занятость.

Среди требований: наличие водительских прав категории B, стаж вождения от девяти месяцев, а также современный смартфон.

Еще одним предложением является работа для пенионеров в Днепропетровской области инженером-конструктором в инженерно-инвестиционной группе EDS.

Заработная плата в этой должности составляет около 30 000 грн. От кандидатов ожидают высшее техническое образование в сфере электротехники или электромеханики, знание конструкции трансформаторов и нормативной документации.

Работнику следует заниматься разработкой чертежей, созданием технической документации и деталированием элементов конструкции. Здесь действует пятидневный график с 8.00 до 17.00, официальное трудоустройство, трансфер по городу и возможность компенсации жилья для работников из других городов.

Наиболее высокооплачиваемым предложением среди проанализированных стала вакансия водителя-экспедитора с личным автомобилем в компании Zakaz.ua.

Заработная плата может достигать около 40 000 грн. в месяц. Компания специализируется на доставке продуктов из крупных гипермаркетов, в частности, METRO, Auchan, NOVUS и других сетей.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину

Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре