Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области должна обеспечить минимальные потребности.

В Днепропетровской области стартовала инициатива, предусматривающая гуманитарную помощь для ВПЛ и пенсионеров, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на обеспечение внутри перемещенных лиц и других граждан необходимыми ресурсами для комфортного и безопасного прохождения зимнего периода.

По информации Каритас Донецк в Днепре, помощь охватывает многосекторное обеспечение людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. Основными получателями являются внутренне перемещенные лица, местные жители и жители временных мест проживания, которые не могут самостоятельно подготовиться к холодам или получить государственную поддержку.

Особое внимание уделено пожилым людям, лицам с инвалидностью, пациентам с хроническими и тяжелыми заболеваниями, женщинам из групп риска, семьям с детьми до 3 лет и многодетным семьям, где трое и более детей до 18 лет.

В рамках проекта предоставляются разные формы помощи: топливные брикеты для отопления и гранты на оплату коммунальных услуг. География реализации включает в себя Синельниковский и Никопольский районы.

В частности, в Синельниковском районе жители Славянского территориального общества получат топливные брикеты. В Никопольском районе села Заря и Пригородное обеспечат грантами на оплату коммунальных услуг, а села Покровское и Марганецкая городская община получат топливные брикеты.

Главная цель программы — создать условия для безопасного проживания и поддержки самых уязвимых слоев населения, чтобы гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области обеспечивала минимальные потребности и повышала стабильность жизни в зимний период.

