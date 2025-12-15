Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге остается важной поддержкой для определенных категорий украинцев, поэтому рассказываем детали.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предусмотрена тем, кто вынужден арендовать жилье в новой общине, сообщает Politeka.

Речь идет о программе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая предусматривает финансовую поддержку внутри перемещенных лиц из уязвимых категорий, проживающих на территории Днепропетровской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется в рамках инициативы УВКБ ООН для покрытия расходов на аренду жилья людям, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий.

Программа ориентирована на семьи и отдельных людей со статусом внутриперемещенного лица, полученным после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, инициатива имеет целью не только временную финансовую поддержку, но и содействие интеграции переселенцев в местные общины.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге начисляется сроком на шесть месяцев, при условии, что заявители могут подтвердить реалистичный план дальнейшего получения доходов, который позволит им самостоятельно оплачивать аренду в дальнейшем.

Речь идет, в частности, об официальном трудоустройстве или открытии собственного дела.

В программе могут принимать участие граждане, проживающие в местах временного размещения, включенных в официальный перечень, утвержденный постановлением Кабинета министров № 930, а также вынужденные проживать в помещениях, не приспособленных для постоянного проживания.

Поддержка также предусмотрена для жителей модульных городков, для внутренне перемещенных лиц, арендующих дом с неудовлетворительными условиями проживания, а также для людей, снимающих квартиру, но находящихся под реальной угрозой выселения.

