Это приводит к дефициту хлеба в Кривом Роге и в других регионах, создавая дополнительное давление на внутренний рынок.

В Кривом Роге наблюдается дефицит хлеба, возникший из-за недостаточного урожая ржи, сообщают эксперты, сообщает Politeka.

Соответствующие данные были озвучены на форуме в рамках выставки Agro2Food, на которую ссылается специалист Родион Рыбчинский.

По его словам, страна нуждается в масштабном увеличении поставок ржи, поскольку собственного производства недостаточно. Это приводит к дефициту хлеба в Кривом Роге и в других регионах, создавая дополнительное давление на внутренний рынок.

Причиной ситуации является нежелание аграриев засеять рожью. Хотя площади под озимую рожь на сезон 2026 выросли примерно на 5%, этого объема недостаточно для компенсации недостатка. Рыбчинский отметил, что осенняя посевная не сможет решить проблему полностью.

Отраслевые объединения «Мукомели Украины» и «Всеукраинская ассоциация пекарей» еще прошлым летом указывали на дефицит ржи и ржаной муки, который наблюдается уже несколько сезонов подряд. Производители избегают этой культуры из-за более низкой урожайности — около 40 ц/га против 60 ц/га у пшеницы — и отсутствия значительного экспортного спроса, ведь рожь в основном нужна для внутреннего рынка.

Эксперты призывают фермеров рассмотреть потенциальную выгодность выращивания ржи в условиях ограничений на экспорт зерновых. Рыбчинский сообщил, что цены на рожь значительно выросли: если в 2024 году тонна стоила 6–7 тыс. грн, то в мае 2025-го уже 12–14 тыс. грн.

Стоимость украинской ржаной муки достигла 18 тыс. грн. за тонну, а продукт из импортного зерна стоит около 20 тыс. грн. Для сравнения, в мае прошлого года мука стоила примерно 10 тыс. грн.

Специалисты предостерегают, что подорожание может заставить некоторые хлебопекарные предприятия временно или полностью остановить производство ржаного хлеба.

