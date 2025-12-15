Для получения денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области внутренне перемещенным лицам предлагают несколько вариантов.

Части украинцев доступна новая денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области от государства, известно кто именно сможет ее получить и как это сделать, пишет Politeka.net.

Подробности раскрыли в Министерстве социальной политики.

Внутри перемещенные лица в Украине получат новую форму государственной поддержки в преддверии начала отопительного сезона. Как сообщили в Министерстве социальной политики, принятое решение преследует цель расширить возможности помощи для переселенцев и обеспечить их базовые потребности в холодный период года.

Речь идет о выделении государственных средств на приобретение жесткого топлива. Эта проблема давно нуждалась в системном решении, ведь недавно материальную помощь на закупку угля или дров оказывали преимущественно международные организации, и то только жителям прифронтовых регионов. В то же время тысячи переселенцев, ныне проживающих в других областях Украины, также остро нуждаются в такой поддержке, однако оставались вне этой денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области.

Согласно новым правилам, денежную поддержку от государства смогут получить внутренне перемещенные лица, уже пользующиеся субсидиями или льготами на топливо и фактически проживающие в любой области страны, кроме прифронтовых территорий.

Как оформить денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области

Для получения средств внутри перемещенным лицам предлагают несколько вариантов:

лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, органы местного самоуправления – сельские, поселковые или городские советы, а также соответствующие военные администрации или центры предоставления административных услуг;

онлайн подать заявку через официальные сайты Пенсионного фонда Украины, Министерства социальной политики или с помощью портала Действие.

В Министерстве подчеркивают, что своевременное оформление документов позволит переселенцам получить средства до наступления холодов и своевременно обеспечить дома топливом. Таким образом, новая программа станет еще одним шагом государства в направлении поддержки людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и начать жизнь в новых условиях.

