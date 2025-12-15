Гуманитарную помощь для пенсионеров в Днепре получают как проживающие в собственном жилье бенефициары, так и люди, проживающие в модульном городке

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре оказывается благотворительной организацией "Каритас" в виде услуг, предоставляемых дома пожилых украинцев, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Организация оказывает помощь как в Днепре, так и в окрестных населенных пунктах – Краснополье, Старых Кодаках, Любимовке, Таромском и Подгороднем. Поддержку получают как проживающие в собственном жилье бенефициары, так и люди, проживающие в модульном городке, коллективных центрах, общежитиях и в частности в УТОС.

Основные направления гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепре включают:

Помощь в самообслуживании

Организация обеспечивает поддержку людям, нуждающимся в ежедневной помощи.

Услуги прачечной

Благодаря наличию стиральных и сушильных машин, а также работе стирки, бенефициары могут постирать и получить чистое, сухое белье.

Мониторинг состояния здоровья

Специалисты осуществляют наблюдение за самочувствием подопечных.

Содействие в получении информации и оформлении документов

Предоставляется помощь в подготовке документов и доступе к необходимой информации.

Социальное сопровождение

Работники сопровождают людей в социальные службы и отделения Сбербанка для прохождения идентификации ВПЛ с целью получения пенсий и выплат.

Поддержка в ведении домашнего хозяйства

Специалисты помогают с закупкой продуктов и исполнением бытовых дел.

Выдача специального оборудования

Бенефициары могут временно пользоваться ходунками, костылями, креслами-туалетами, противопролежневыми матрасами и другим реабилитационным оборудованием.

Гуманитарная поддержка

Предоставляются вещи первой необходимости.

Психологическая поддержка

Работают специалисты, которые помогают справиться со стрессом и психологическими трудностями.

