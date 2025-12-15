Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре оказывается благотворительной организацией "Каритас" в виде услуг, предоставляемых дома пожилых украинцев, пишет Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте организации.
Организация оказывает помощь как в Днепре, так и в окрестных населенных пунктах – Краснополье, Старых Кодаках, Любимовке, Таромском и Подгороднем. Поддержку получают как проживающие в собственном жилье бенефициары, так и люди, проживающие в модульном городке, коллективных центрах, общежитиях и в частности в УТОС.
Основные направления гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепре включают:
Помощь в самообслуживании
Организация обеспечивает поддержку людям, нуждающимся в ежедневной помощи.
Услуги прачечной
Благодаря наличию стиральных и сушильных машин, а также работе стирки, бенефициары могут постирать и получить чистое, сухое белье.
Мониторинг состояния здоровья
Специалисты осуществляют наблюдение за самочувствием подопечных.
Содействие в получении информации и оформлении документов
Предоставляется помощь в подготовке документов и доступе к необходимой информации.
Социальное сопровождение
Работники сопровождают людей в социальные службы и отделения Сбербанка для прохождения идентификации ВПЛ с целью получения пенсий и выплат.
Поддержка в ведении домашнего хозяйства
Специалисты помогают с закупкой продуктов и исполнением бытовых дел.
Выдача специального оборудования
Бенефициары могут временно пользоваться ходунками, костылями, креслами-туалетами, противопролежневыми матрасами и другим реабилитационным оборудованием.
Гуманитарная поддержка
Предоставляются вещи первой необходимости.
Психологическая поддержка
Работают специалисты, которые помогают справиться со стрессом и психологическими трудностями.
