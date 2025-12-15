Проблемы с урожаем могут привести к дефициту продуктов в Днепропетровской области и других регионах.

Украинский клуб аграрного бизнеса пересмотрел свои оценки по поводу будущего урожая овощей, фруктов и ягод и уже говорит о дефиците продуктов в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

По данным УКАБ, в некоторых сегментах ситуация действительно выглядит лучше, чем в прошлом, когда недостаток овощей и фруктов спровоцировал стремительный рост цен.

Впрочем, не все эксперты разделяют этот оптимизм. Некоторые производители отмечают, что благоприятные прогнозы могут быть использованы скорее для «косметического» усиления государственных экономических показателей. Например, производители семенного картофеля предупреждают о снижении урожайности на 25–30% из-за весенних заморозков и прихотей июльской погоды. Это может привести к дефициту продуктов в Днепропетровской области и других регионах.

Ситуация с овощами пока выглядит более обнадеживающей. По словам координатора проекта EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева, в этом сезоне наблюдается неплохой урожай традиционного «борщового набора» — картофеля, капусты, свеклы, моркови и лука. Благодаря росту предложения цены на рынке начали снижаться, а иногда даже опустились ниже прошлогодних.

Вместе с тем, с фруктами ситуация намного сложнее. Фермер Сергей Леонов рассказывает, что из-за заморозков хозяйства потеряли около 10% облепихи, а урожай ягод в целом может сократиться на 30% по сравнению с прошлым годом.

Задержка в развитии ежевики обусловила поздний старт сбора урожая. Существенно пострадали и украинские персики — в настоящее время до 90% фруктов на рынке импортны, сообщают в компании Green Technology. Кроме того, проблемным остается урожай земляники, малины и голубики, некоторые из которых в этом году имеют более низкое качество.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с яблоками. В прошлом году их запасов хватило только до Нового года из-за нехватки хранилищ. Это привело к импорту и стремительному росту цен.

Источник: Громадське.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кому в первую очередь предоставят убежище, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кому посчастливится получить выплаты.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Днепре: пожилых украинцев приглашают работать, готовы платить от 20 тысяч.