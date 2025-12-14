Эксперты призвали фермеров обратить внимание на дефицит продуктов в Кривом Роге и пытаться справиться с проблемой.

Дефицит продуктов в Кривом Роге будет наблюдаться на товар, без которого украинцы не обходятся, это произошло из-за нехватки урожая, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил эксперт Родион Рыбчинский, ссылаясь на данные, озвученные на форуме в рамках выставки Agro2Food.

По его словам, страну ожидает масштабное увеличение поставок ржи, поскольку собственного производства недостаточно, что приводит к дефициту хлеба в Кривом Роге и других регионах.

Причиной дефицита является нежелание аграриев засевать эту культуру: несмотря на небольшой рост площадей озимой ржи на около 5% под урожай 2026 года, этого объема недостаточно, чтобы решить проблему нехватки. Рыбчинский подчеркнул, что осенняя посевная не способна компенсировать дефицит.

Отраслевые объединения — «Мукомели Украины» и «Всеукраинская ассоциация пекарей» — еще летом 2025 года указывали, что страна уже несколько сезонов подряд сталкивается с нехваткой ржи и ржаной муки. Производители отказываются сеять эту культуру из-за более низкой урожайности — примерно 40 ц/га против 60 ц/га у пшеницы, — а также из-за отсутствия значительного экспортного спроса: рожь востребована преимущественно на внутреннем рынке.

Эксперты призвали фермеров обратить внимание на потенциальную выгодность выращивания ржи в условиях сложностей с экспортом зерновых. Рыбчинский отметил, что цена на рожь стала значительно выше: если в 2024 году тонна стоила 6–7 тыс. грн, то в мае 2025-го уже 12–14 тыс. грн.

Стоимость украинской ржаной муки достигла 18 тыс. грн. за тонну, а продукт из импортного сырья — около 20 тыс. грн. Для сравнения, в мае прошлого года ржаная мука стоила около 10 тыс. грн.

Специалист предостерег, что в результате удорожания многие хлебопекарные предприятия могут полностью остановить производство ржаного хлеба.

Источник: Інтерфакс-Україна.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит мяса в Кривом Роге: что известно о проблеме.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: украинцам раскрыли, на какую поддержку можно рассчитывать.