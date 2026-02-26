В городе продолжают выдавать бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, поэтому рассказываем об этом больше.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в рамках решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Речь идет о наборах бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров, проживающих в местах временного компактного проживания в Днепре.

Как проинформировали на сайте Департамента соцполитики, именно те переселенцы, которые проживают в МТКП, могут рассчитывать на регулярную поддержку от города при условии соответствия установленным критериям.

Право на получение помощи имеют пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетнего ребенка, недееспособное лицо или человека с ограниченной дееспособностью.

Отдельно определена категория детей в возрасте от 3 до 18 лет. Также помощь могут получить переселенцы, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и пользуются услугами Днепровского городского центра социальных служб.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре направлены прежде всего на наиболее уязвимые категории граждан.

Предусмотрен и отдельный механизм для недавно переместившихся в город. Лица, впервые обратившиеся в управление социальной защиты населения для получения справки, проживают в МТКП, но не относятся к определенным категориям, могут получить продовольственный набор единовременно.

В то же время, для всех получателей обязательным условием является регистрация в облцентре после 24.02.2022 по адресу места временного компактного проживания.

В состав набора входят мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

