Новый график движения поездов в Днепропетровской области повлияет на путешествующих между регионами пассажиров, поэтому рассказываем детали.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области касается маршрутов №85/86 и №127/128 с сообщением Запорожье – Львов, сообщает Politeka.

О введении нового графика движения поездов в Днепропетровской области с 27 февраля проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця".

Вместо ежедневного курсирования пассажирские составы будут выходить на маршрут через день. №127/128 следует через Кривой Рог и Кропивницкий, а №85/86 движется через Днепр, Белую Церковь и Винницу.

Такие изменения связаны с оптимизацией маршрутов и необходимостью обеспечить безопасные и комфортные перевозки для пассажиров.

Кроме того, новый график движения поездов в Днепропетровской области учитывает погодные условия и перебои с электроснабжением, поэтому пассажиры призывают проверять актуальное расписание перед бронированием билетов.

Их, к слову, традиционно можно купить через мобильное приложение или официальный сайт "Укрзализныци". Кроме этого, изменения коснулись и №54/53 с сообщением Одесса – Днепр.

Он с 22 февраля отправляется ежедневно из Одессы в 21:00 и прибывает в Днепр в 07:45, а в обратном направлении отправление из Днепра в 21:00, прибытие в Одессу в 07:35.

На маршруте №54/53 предусмотрены остановки в Вознесенске, Помочной, Кропивницком, Знаменке, Александрии и Каменском, что обеспечивает ежедневное сообщение для жителей и гостей регионов.

Билеты доступны от 199 гривен в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов, что облегчает планирование поездок в новых условиях.

