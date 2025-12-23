В Кривом Роге фиксируют стремительное подорожание сала из-за дефицита продуктов, сообщает Politeka.net.

Такое повышение цен связано с рядом экономических и производственных факторов, повлиявших на предложение и спрос на местном рынке.

По официальным данным, в октябре средняя цена сала выросла на 6,6% по сравнению с сентябрем и составила 206,81 грн за килограмм. В прошлом месяце она составляла 194,04 грн. По сравнению с октябрем 2024 года рост составил 26,2%, тогда средняя стоимость была 163,89.

Однако реальная ситуация более критична. В декабре самые доступные сорта достигли 250–300 грн за килограмм, а премиальные виды как «генеральское» сало с мясными прослоями стоят более 600 грн. В отдельных супермаркетах некоторые сорта продают по цене более 700 гривен за килограмм.

Эксперты отмечают несколько ключевых причин такого удорожания. Прежде всего дефицит продукта на местном рынке Кривого Рога. Война повлекла за собой значительное сокращение поголовья свиней: часть хозяйств прекратила деятельность, а имеющиеся животные содержатся в сложных условиях, что ограничивает производственные объемы.

Выросли и затраты на содержание поголовья: подорожали энергоносители и корма, увеличились затраты на хранение и переработку, что дополнительно влияет на конечную цену потребителей.

Важным фактором является ветеринарная ситуация. Периодические вспышки африканской чумы свиней в разных регионах Украины сократили поголовье, усугубляя дефицит сала на рынке.

В условиях нехватки продукции растет и импорт. По данным за первые десять месяцев 2025 года, импорт увеличился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий импорт свинины превысил показатели в прошлом году в 11,6 раза, что свидетельствует о серьезных проблемах отечественной отрасли животноводства и повышенной зависимости от внешних поставок.

Ситуация свидетельствует о необходимости комплексных мер по стабилизации рынка и доступности продуктов для жителей Кривого Рога.

Источник: volyn24.com

