Работа для пенсионеров в Кривом Роге сейчас предлагается в самых разных сферах.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге становится более доступной благодаря работодателям, которые ценят практический опыт и ответственность старших работников, сообщает Politeka.

На локальном рынке появляются вакансии с разной нагрузкой и гибкими условиями.

На платформе work.ua обнародовали несколько актуальных предложений для людей пенсионного возраста. В частности, автотранспортная компания "Атлас Авто Транс АГ" открыла набор охранников. Задачи включают контроль доступа, осмотр территории, наблюдение за объектами и реагирование на внештатные ситуации.

Предприятие готово рассматривать кандидатов без предварительного стажа, ведь предусмотрено обучение на месте. График переменный, оплата – от 7 000 до 10 000 гривен. Оформление официальное, с предоставлением социальных гарантий.

Еще одна работа для пенсионеров в Кривом Роге доступна на АО «Южный горно-обогатительный комбинат» группы «Метинвест». Предприятие ищет электрогазосварщик для выполнения ручной, дуговой и газовой сварки сложных конструкций и трубопроводов.

Среди требований наличие профильного удостоверения и практические навыки, а опыт от одного года будет преимуществом. Заработная плата составляет от 23 800 до 29 800 гривен, выплаты производятся официально.

Дополнительные возможности предлагает ООО «СервисРестГруп», обслуживающее промышленные площадки города. Вакансия мойщика посуды предусматривает поддержку чистоты на кухне, уход за инвентарем и работу в столовой. Оплата колеблется в пределах 8000-9000 гривен в месяц, а условия подходят для сохранения активного ритма без чрезмерной физической нагрузки.

