Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало частью нового экспериментального проекта.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется людям с ограниченной мобильностью, которые после завершения медсестринского ухода не могут сразу вернуться к полностью самостоятельной жизни, сообщает Politeka.

О старте проекта было проинформировано на официальной Фейсбук-странице Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

В ведомстве отметили, что новая услуга ориентирована на людей, нуждающихся в промежуточном этапе поддержки между лечением и возвращением к привычному быту.

Для таких внутри перемещенных лиц государство гарантирует возможность проживания в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев.

Такое жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется бесплатно, а финансирование осуществляется за счет государственного бюджета.

В министерстве подчеркивают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области не ограничивается только временным размещением.

Услуга включает в себя обеспечение жилищем с необходимыми бытовыми условиями, возможность самостоятельно готовить еду и получать помощь в ведении домашнего хозяйства.

Отдельный акцент сделан на развитии социальных навыков и поддержке людей в решении сложных жизненных ситуаций, с которыми они сталкиваются после потери дома из-за войны.

При необходимости к оказанию помощи могут привлекаться специалисты или службы независимо от формы собственности, что позволяет подстраивать поддержку индивидуальным потребностям каждого человека.

Предоставлять услугу проживания для маломобильных переселенцев могут как физические, так и юридические лица.

