В первую очередь речь идет о дефиците продуктов в Кривом Роге, который сформировался из-за сокращения внутреннего производства.

Дефицит продуктов в Кривом Роге повлек за собой резкий рост стоимости сала, цена которого в отдельных торговых точках уже превышает 300 гривен за килограмм, сообщает Politeka.net.

Ситуация на рынке формируется под влиянием нескольких факторов, одновременно сокративших предложение и усиливших давление со стороны спроса.

Согласно официальной статистике, в октябре средний показатель стоимости сала вырос на 6,6 процента по сравнению с сентябрем и составил 206,81 грн за килограмм. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель составил 194,04 грн. Если же сопоставлять с октябрем 2024 года, повышение стало еще более заметным — плюс 26,2 процента, ведь тогда средняя цена была на уровне 163,89 грн.

В то же время рыночная реальность в декабре выглядит более жесткой, чем статистические сводки. Простейшие сорта сейчас продают в пределах 250–300 гривен за килограмм. Продукция с мясными прослоями стоит значительно дороже: «генеральское» сало оценивают в более чем 600 гривен, а в отдельных супермаркетах ценники на некоторые позиции превысили 700 гривен.

Аналитики объясняют удорожание комплексом причин. Прежде всего, речь идет о дефиците продуктов в Кривом Роге, который сформировался из-за сокращения внутреннего производства. Война привела к сокращению поголовья свиней: часть хозяйств прекратила работу, другие работают с серьезными ограничениями.

Дополнительно на конечную стоимость повлияли рост расходов на корма, электроэнергию, содержание животных, хранение и переработку мясной продукции. Все это закладывается в розничную цену.

Еще одним фактором явилась сложная ветеринарная ситуация. Периодические вспышки африканской чумы свиней в разных регионах Украины повлекли за собой дальнейшее сокращение поголовья, что усилило нехватку сала на внутреннем рынке.

Следствием этих процессов явился рост импорта. За период с января по октябрь текущего года объем ввоза сала увеличился на 28,7 процента по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. Общий импорт свинины вырос в 11,6 раза, что свидетельствует о серьезных затруднениях в отечественном животноводстве и усилении зависимости от внешних поставок.

