Работа для пенсионеров в Кривом Роге становится все более распространенной благодаря предложениям крупных компаний и локальных предприятий.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные отрасли, от металлургии до логистики, сообщает Politeka.

Так, международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест открыла вакансии на АО «Южный горно-обогатительный комбинат».

Прежде всего, они ищут машиниста питателя 3 разряда, отвечающего за контроль питателей, пуск и остановку оборудования, равномерную подачу материалов в дробилки, конвейеры, мельницы и сушильные барабаны, а также устранение мелких неполадок.

Для кандидатов предусмотрено обучение на месте, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата 26098, медицинское страхование, трансфер и возможность получить компенсацию аренды жилья.

Еще одна актуальная работа для пенсионеров в Кривом Роге – электрогазосварщик. Должность предусматривает выполнение ручной, дуговой и газовой сварки ответственных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из разных металлов.

Компания ожидает наличие удостоверения по профессии, а опыт одного года является преимуществом. Метинвест гарантирует официальное трудоустройство, конкурентную «белую» зарплату 23 800–29 800 гривен, медицинское страхование и 24 дня оплачиваемого отпуска.

Для тех, кто ищет физическую работу для пенсионеров в Кривом Роге, предлагается ночная смена грузчика в ООО «Новая почта».

Заработная плата составляет 22 000, Новая почта обеспечивает питание, оплачиваемые больничные, отпуск, медицинское страхование и возможность карьерного роста.

Через полгода можно стать бригадиром, через год - управлять сменой, а через два года - управлять подразделением. Грузчики контролируют целостность посылок, загружают и разгружают авто, сортируют отправки и сканируют посылки.

