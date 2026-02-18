Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет переселенцам стабилизировать быт.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области в 2026 году будет предоставляться по обновленным правилам, сообщают органы соцзащиты, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку переселенцев, оформивших заявку и отвечающих критериям.

Финансирование начисляется на шесть месяцев с возможностью продления. Основное условие – средний доход семьи за предыдущий квартал не должен превышать четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. На начало года один минимум составлял 2595 грн, а максимальная помощь для переселенца — 10380 грн.

Отдельные категории получают выплаты вне зависимости от доходов. В них входят пенсионеры, люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет без родителей, а также опекуны и приемные семьи.

Заявки проверяются на соответствие документов статуса ВПЛ и уровню доходов. После этого принимается решение о начислении денежных средств. Таким образом, реализуется денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области, что дает возможность переселенцам стабилизировать быт и планировать расходы.

Финансирование частично покрывает аренду жилья, питание и базовые потребности. Это позволяет быстрее обустроиться на новом месте, адаптироваться к новой среде и заниматься поиском работы. Регулярные выплаты уменьшают риск финансовых затруднений и обеспечивают более предполагаемый месячный бюджет.

Жителям советуют следить за объявлениями органов соцзащиты, чтобы не пропустить новые начисления и получить поддержку.

