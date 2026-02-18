Подорожание продуктов в Днепре пока не создает риска дефицита базовых товаров.

Подорожание продуктов в Днепре отмечается в начале февраля 2026, сообщает Politeka.

Рост стоимости наблюдается в разных категориях товаров, от хлеба до оливок, что отражает как сезонные колебания, так и влияние экономических факторов.

По данным торговых сетей, средняя цена на ржаной хлеб «Столичный» (950 г) поднялась с 44,40 до 46,50 грн, что составляет увеличение на 2,10 грн. Оливки Иберика черные без косточки (300 г) подорожали больше всего - с 111,45 грн до 138,35 грн (+26,90 грн). Рафинированное масло «Олейна» (850 мл) добавило незначительно — всего 0,93 грн, достигнув 89,10 грн по средней цене.

Специалисты объясняют повышение затрат комплексом факторов. Основными причинами являются увеличение себестоимости сырья, логистические издержки, влияние колебаний курса и сезонные изменения спроса. При этом крупные торговые сети стремятся удерживать стабильное предложение и предотвращать внезапные скачки цен.

Среди магазинов, где зафиксировано наибольшее повышение, Metro, Auchan, Megamarket и Novus. Существеннее всего подорожали оливки, хлеб показал умеренный рост, а масло осталось практически стабильным. Эксперты рекомендуют потребителям сравнивать цены в разных торговых точках и планировать закупки, чтобы минимизировать издержки.

По оценкам аналитиков, подорожание продуктов в Днепре пока не создает риска дефицита базовых товаров. Рынок остается контролируемым, а запас продукции в супермаркетах достаточен для удовлетворения потребностей населения.

Кроме этого, специалисты советуют жителям отслеживать индекс потребительских цен, отдавать предпочтение оптовым закупкам или акциям и планировать покупки заранее, чтобы сохранить семейный бюджет. Также полезно обращать внимание на локальные магазины и фермерские рынки, где можно найти товары по более доступной стоимости.

Экономические аналитики отмечают, что тенденции на продуктовом рынке Днепра отражают общенациональные изменения, а контроль за ценами и государственные программы сдерживания чрезмерного подорожания позволяют избегать критических колебаний населения.

