Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области повышает эффективность профилактики.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области начала действовать с января 2026 г. и оказывает финансовую поддержку для профилактических медицинских обследований, сообщает Politeka.

Инициативу запустила премьер-министр Юлия Свириденко в рамках государственного проекта "Скрининг здоровья 40+". Программа ориентирована на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и психических расстройств.

Жители региона от 40 лет получают персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения средства в размере 2000 гривен зачисляются на «Дія.Картку» и используются исключительно для скрининговых процедур.

Для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами, предусмотрено оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными учреждениями, отвечающими стандартам Минздрава и НСЗУ. Полный перечень будет обнародован в ближайшее время.

Специалисты отмечают, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области повышает эффективность профилактики, помогает своевременно диагностировать болезни и улучшает качество жизни пожилых граждан.

В 2026 году в госбюджете заложено 10 миллиардов гривен для обеспечения программы. Минздрав, НСЗУ и Минцифр контролируют доступность услуг и своевременное начисление средств.

Граждан призывают подготовить необходимые документы, ознакомиться с перечнем процедур и планировать обследование, чтобы максимально эффективно воспользоваться государственной поддержкой.

Ежедневный мониторинг обновлений помогает пожилым людям вовремя получить финансовую помощь и пройти необходимые обследования без задержек.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: популярных товаров не хватает, в чем проблема.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены в январе.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кривом Роге: какие цены теперь актуальны.