Украинцев предупреждают о важных работах, потому энергетики заранее составили детальные графики отключения света в Днепропетровской области на 19 февраля.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 февраля вводятся в части населённых пунктов, где будут проводить профилактические работы, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Местные общины предупреждают о масштабности работ, поэтому энергетики заранее составили подробные графики отключения света в Днепропетровской области на 19 февраля. Это позволяет жителям заранее подготовиться к временным перебоям в снабжении электроэнергией и спланировать свои дела.

С 8 до 17 часов будут продолжаться графики отключения света в городе Жовти Воды. Ограничения охватят следующие улицы:

бульвар Свободы — 5;

Березнева — 46, 48, 50-52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (непарні);

Героив Чорнобыля — 4, 7-14, 14/1, 14/1А, 14/4, 14В, 14Д/2, 15, 17;

Ярослава Мудрого — 1, 1А, 2, 4;

пров. Запоризькый — 11, 13А;

Европейська — 8;

площа Мыру — 3Б, 4, 4/1, 6

С 08:00 до 16:30 в городе Вильногорськ также будут действовать обесточение. Они коснутся следующих адресов:

Садова - 32;

Юрия Устенко - 23, 25, 27

С 8 до 17 часов в Криворожском районе продлятся дополнительные графики отключения света. Они охватят следующие адреса:

Жовте - ул. Цементныкив - 15

Красивське - ул. Квиткова - 1-16, 16А, 17-26; ул. Пивденна - 1-12; ул. Центральна - 59В, 59Г

Губинисская поселковая территориальная община также предупреждает о дополнительных отключениях с 9 до 17 часов. Они пройдут в следующих населенных пунктах:

Короливка улицы:

Актывна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29;

Пушкина — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22

Губыныха улицы:

Вышнева — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 34, 36;

Затышна — 1, 2, 3, 5/А, 6, 7, 8, 11;

Нова — 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Травнева — 1/А, 4, 10, 12, 13А, 14;

Шевченка — 14, 16, 18, 18/А;

пров. Заричный — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 19;

пров. Травневый — 2, 4, 5, 6, 11

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

