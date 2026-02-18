Эксперты предупреждают, что без эффективных мер дефицит продуктов в Днепропетровской области может углубиться в течение года.

В Днепропетровской области растет дефицит продуктов из-за падения закупочных цен на сырое молоко, сообщает Politeka.

С начала февраля большинство молокозаводов установило цену на уровне 14 грн/кг, однако эксперты прогнозируют дальнейшее снижение до 12 грн/кг и даже до 10–11 грн/кг в определенные периоды. Для малых хозяйств это критично, ведь расходы на содержание поголовья превышают доходы.

По оценкам «Ассоциации производителей молока», фермы на 100–200 коров работают преимущественно с убытками. Если рынок не стабилизируется к весне, некоторые хозяйства откажутся от содержания скота, а другие снизят посевы кормовых культур. Генеральный директор Альфа Фуд Импекс Максим Зализняк предупреждает о структурных проблемах: без модернизации и интеграции производства с переработкой восстановить рентабельность будет невозможно.

Малые фермы испытывают давление и из-за новых требований к благополучию животных, ограниченному доступу к кредитам и удорожанию энергоресурсов. Владелец семейной фермы в Полтавской области Екатерина Скрильник отмечает: «Цена молока сейчас ниже себестоимости. Мы удерживаем бизнес благодаря производству крафтовых сыров и продажи бычков».

По словам директора хозяйства «Победа» Дмитрия Соломахи, себестоимость откорма дойной коровы составляет около 10 грн/кг, а с учетом оплаты труда и энергии фактические расходы достигают 15–15,3 грн/кг. То есть, даже 14 грн/кг не покрывает расходы малых и средних хозяйств.

Аналитики отмечают, что глобальные тренды также оказывают влияние на украинский рынок. Падение цен на масло и сухое молоко в ЕС обуславливает соответствующее снижение закупочных ставок в стране, а перспективы возобновления производства будут зависеть от сокращения валового поголовья и поиска новых рынков сбыта.

Наибольшие шансы пережить кризис имеют интегрированные предприятия, объединяющие производство молока с его переработкой. Малые фермы советуют ориентироваться на нишевую продукцию, органические товары и прямую продажу конечному потребителю.

В то же время, часть экспертов видит потенциал в рынках стран Азии и Африки. При низких ценах на молочные продукты спрос может расти, что частично компенсирует избыток предложения. Но станет ли украинская продукция конкурентной на этих рынках, остается открытым вопросом.

Эксперты предупреждают, что без эффективных мер дефицит продуктов в Днепропетровской области может углубиться в течение года.

