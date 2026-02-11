Украинцы предупреждают о дополнительных графиках отключения света, которые будут действовать в Днепропетровской области на 12 февраля.

Графики отключения света продлятся в связи с профилактическими работами в Днепропетровской области на 12 февраля, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

По информации местных общин, в Днепропетровской области 12 февраля пройдут плановые отключения электроснабжения. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены детальные графики отключений.

С 08:00 до 17:00 в городе Жовти Воды будут выключать электричество по адресам:

бульвар Свободы: 40, 42, 42А, 44;

Березнева: 15-23 (непарні);

Каштанова: 10-18 (парні);

Незалежна: 13, 13Г, 15, 17, 19, 21.

Также в Криворожском районе на 12 февраля с 08:00 до 17:00 будут обесточены по адресам:

село Надия улицы:

Выноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вышнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (нечетные), 39, 43-77 (нечетные), 77А, 77Б, 78, 79 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лисна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоди: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодижна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченко: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополына: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Квиткова: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (нечетные), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкильна: 3;

шоссе Кировоградское: 14, 119.

с. Радионивка улицы:

Микеладзе: 1-20, 22, 23;

Театральна: 1, 1А, 1В, 2, 4-8, 10, 12;

Цвитна: 1-7.

С целью повышения надежности электросетей и предотвращения аварийных ситуаций, АО "ДТЭК Днепровские электросети" проведет профилактические работы на территории города Перещепыне:

с 09:00 до 18:00

по ул. Запоризька, 100; 101; 102; 104; 62; 64; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 93; 95; 96; 98

с 08:00 до 17:00

по ул. Тыха, 16; 18; 20; 37

с 08:00 до 17:00

по ул. Щаслыва, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 3; 31; 32; 34; 35; 37; 39; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

