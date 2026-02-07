Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 8 февраля.

Украинцев предупредили о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области, которые будут действовать 8 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

В общинах предупредили, что обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 8 февраля.

8 февраля 2026, в воскресенье, с 08:00 до 14:00 в поселке Божедаривка электричество дополнительно будут выключать по адресу ул. Паркова строй. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

В пределах Гречаноподовского сельского территориального общества в связи с выполнением плановых работ с 08:00 до 18:00 будет отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах: с. Олександривка, с. Калынивка, с. Гречани Поды, с. Водяне, с. Нове Жыття.

«ДТЕК Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в рамках Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Королевка на следующих улицах:

08:00–18:00

Актывна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13–20, 22–25, 29

Крымська — 1–9, 10–22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Молодижна — 1, 2, 2/А, 3–9, 10–17, 14А, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 7/А, 7/Б

Пушкина — 1, 2, 4–6, 5А, 7/А, 8, 9, 10–13, 16, 18, 20–22, 25–29, 32/А, 37

Районова — 1, 1/А, 3–5, 4/А, 4/Б, 9, 11

Рахивныча — 1–9, 10–25, 25/А–25/Е, 27–31, 31/А–31/Г, 33–37, 39, 41, 43, 45, 47–49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123

13:00–17:00

Актывна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13–20, 22–25, 29

Пушкина — 1, 2, 4–6, 5А, 7/А, 8, 9, 10–13, 16, 18, 20–22, 25–29, 32/А, 37

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

