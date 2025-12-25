Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области помогает переселенцам стабилизировать жизнь.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает государственную помощь в виде временного проживания, сообщает Politeka.

Каждая семья или отдельное лицо может получить дом по месту фактического проживания на срок до одного года с возможностью продления, если нет возможности найти свой дом.

Минимальная площадь определена на уровне шести квадратных метров на человека. Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области принимается на основании балльной системы оценки потребности.

Первоочередное право на получение дома имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чьи дома или квартиры стали непригодными для проживания из-за войны.

Программа гарантирует базовые условия проживания, включая безопасные помещения и возможность самостоятельного приготовления пищи. Кроме того, предусмотрена помощь в ведении домашнего хозяйства и социальная поддержка.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области помогает переселенцам стабилизировать жизнь. Чтобы воспользоваться программой, гражданам нужно стать на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе сельского или городского совета или районной государственной администрации.

После подачи документов на каждое лицо или семью заводится учетное дело, присваивается индивидуальный номер, за которым осуществляется контроль за распределением жилья.

Кроме того, в Днепре можно получить бесплатные продукты. Наборы продуктов питания могут получать ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

