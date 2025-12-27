Военные действия и сложные условия в стране порождают дефицит продуктов в Кривом Роге и других регионов Украины.

Дефицит продуктов в Кривом Роге наблюдается на популярный товар, из-за его нехватки начался резкий рост цен, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, с чем возникли проблемы и причины нехватки товара.

Средняя стоимость килограмма сала уже превышает 200 гривен, в то время как премиальные сорта стоят значительно дороже. По официальным данным по сравнению с сентябрем в октябре средняя цена килограмма сала выросла на 6,6% и составляет 206,81 грн/кг, тогда как в сентябре она составляла 194,04 грн/кг.

В годовом измерении рост еще ощутимее – на 26,2% больше, чем в октябре 2024 года, когда продукт стоил 163,89 грн/кг. Впрочем, реальные цены на рынке превышают эти официальные показатели.

В декабре стоимость сала продолжает повышаться. Самые дешевые сорта предлагаются за 150–200 грн/кг, тогда как премиальные варианты могут стоить 600–700 грн/кг. Например, популярное "генеральское" с мясными прослоями продается более чем за 600 гривен, а отдельные премиальные сорта в супермаркетах превышают 700 гривен.

Специалисты выделяют несколько основных факторов роста стоимости. Ключевой причиной является недостаток продукции в Кривом Роге, что явилось следствием существенного сокращения поголовья свиней в Украине. Военные действия и сложные условия содержания животных значительно ограничили производственные возможности отрасли.

На объемы предложения также повлияли вспышки африканской чумы свиней в разных регионах страны, которые привели к дополнительному уменьшению производства.

Ощутимое влияние имеет и рост затрат на содержание животных. Удорожание энергоносителей, кормов и хранение продукции повышает себестоимость, что непосредственно отражается на ценах потребителей.

Сочетание этих факторов создает условия для дальнейшего повышения стоимости сала на внутреннем рынке. По прогнозам экспертов, тенденция роста стоимости может сохраняться в ближайшее время, в частности из-за стабильно высокого спроса.

Источник: AgroReview.

