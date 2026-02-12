Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области в 2026 году будет предоставляться по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Программа координируется Пенсионным фондом Украины. Она направлена ​​на внутренне перемещенные лица, которые отвечают определенным критериям и оформили соответствующую заявку. Выплаты рассчитываются на шесть месяцев с возможностью продления при условии соблюдения правил.

Основное требование для участия — средний доход семьи за предыдущий квартал не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2026 один прожиточный минимум составляет 2 595 гривен, а максимальная сумма для одного переселенца — 10 380 гривен.

Отдельные категории получают пособие независимо от дохода: это пенсионеры, люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет без родителей, а также опекуны и приемные семьи.

Заявки подаются через органы социальной защиты. Кандидат предоставляет документы, подтверждающие статус ВПЛ и уровень доходов. После проверки информации принимается решение о начислении денежных средств. Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области.

Программа частично покрывает расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это позволяет переселенцам быстрее обустроить быт, адаптироваться к новой среде и искать работу.

Регулярные выплаты помогают стабилизировать семейный бюджет и планировать месячные расходы без непредвиденных затруднений. Жителям советуют внимательно следить за объявлениями, чтобы получить поддержку вовремя и не упустить новые начисления.

