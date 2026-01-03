Работа для пенсионеров в Днепре становится все доступнее благодаря актуальным предложениям от локальных компаний.

Работа для пенсионеров в Днепре включает в себя несколько вакансий, предусматривающих различные обязанности и условия труда, сообщает Politeka.

Мы проанализировали все предложения работы для пенсионеров в Днепре на платформе work.ua, чтобы найти наиболее привлекательные вакансии.

Так, компания SOKOL, известная на рынке электросветотехники с 1992 года, ищет комплектовщика-грузчика. В обязанности сотрудника входит сбор товара, сортировка, проверка и упаковка заказов.

График предлагают с 09:00 до 18:00 с выходными в субботу и воскресенье, предоставляют корпоративную мобильную связь, оплачиваемый отпуск и обучение на начальном этапе. Зарплата составляет 18000-22000 гривен.

Еще одна работа для пенсионеров в Днепре – грузчик-комплектовщик в Генезис-Украина Инжиниринг. Работники комплектуют заказы по накладным и выполняют погрузочно-разгрузочные задания.

Компания предлагает дневные и ночные смены, своевременную оплату труда, возможное проживание на территории склада. Место расположения: улица Люблянская, 6, Левый берег. Зарплата составляет 24000-26000.

Кроме того, ищут заведующего хозяйством. Основные требования: средне-техническое, средне-специальное или базовое высшее образование, опыт в аналогичной сфере, знание MS Office.

Обязанности включают учет материальных ценностей, организацию хозяйства, закупки и контроль использования ресурсов, надзор за состоянием помещений и выполнения инструкций по охране труда.

Эта позиция предусматривает официальное трудоустройство, комфортный офис и график с 09:00 до 18:00 с обеденным перерывом. Зарплата – 10 000 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.