Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все більш доступною завдяки актуальним пропозиціям від локальних компаній.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі включає кілька вакансій, що передбачають різні обов’язки та умови праці, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували всі пропозиції роботи для пенсіонерів у Дніпрі на платформі work.ua, щоб знайти найбільш привабливі вакансії.

Так, компанія SOKOL, відома на ринку електро-світлотехніки з 1992 року, шукає комплектувальника-вантажника. До обов’язків співробітника входить збір товару, сортування, перевірка та упаковка замовлень.

Графік пропонують з 09:00 до 18:00 з вихідними у суботу та неділю, надають корпоративний мобільний зв’язок, оплачувану відпустку та навчання на початковому етапі. Зарплата складає 18 000–22 000 гривень.

Ще одна робота для пенсіонерів у Дніпрі - вантажник-комплектувальник у Генезіс-Україна Інжинірінг. Працівники комплектують замовлення за накладними та виконують вантажно-розвантажувальні завдання.

Компанія пропонує денні та нічні зміни, своєчасну оплату праці, можливе проживання на території складу. Місце розсташування: вулиця Люблянська, 6, Лівий берег. Зарплата складає 24 000–26 000.

Крім того, шукають завідувача господарства. Основні вимоги: середньо-технічна, середньо-спеціальна або базова вища освіта, досвід в аналогічній сфері, знання MS Office.

Обов’язки включають облік матеріальних цінностей, організацію господарства, закупівлі та контроль за використанням ресурсів, нагляд за станом приміщень та виконання інструкцій з охорони праці.

Ця позиція передбачає офіційне працевлаштування, комфортний офіс та графік з 09:00 до 18:00 з обідньою перервою. Зарплата - 10 000 гривень.

