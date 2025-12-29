Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области остается важным источником поддержки тысяч семей.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области зависит от соблюдения четких требований, определенных государством, и в случае нарушения этих правил выплаты могут быть прекращены, сообщает Politeka.

Речь идет прежде всего о приобретении жилья при получении денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области.

Порядок назначения и выплаты соцподдержки для внутренне перемещенных лиц утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 г. В документе прямо указан перечень оснований, по которым поддержка не назначается или прекращается.

Среди них есть факт покупки квартиры, дома или земельного участка кем-то из членов семьи переселенца на сумму более 100 000 грн в течение последних трех месяцев, или уже при получении выплат.

Специалисты Юридического советчика для переселенцев обращают внимание, что на практике ситуации могут быть сложнее. Даже если квартира приобретена за сумму менее 100 000 грн, это не всегда гарантирует сохранение выплат.

Причиной может стать сам факт наличия в собственности жилого помещения, которое по своим характеристикам не отвечает критериям продления помощи.

В частности, проблемы возникают в случаях, когда дом расположен на территории, не входящей в перечень регионов, где продолжаются или продолжались боевые действия, или официально определена дата их завершения или деоккупации.

Также основанием для прекращения денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области может стать квартира на территориях боевых действий или временной оккупации, если она сдается в аренду.

