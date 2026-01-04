Подорожание продуктов в Кривом Роге обусловлено сезонными факторами, затратами на логистику и ростом спроса.

Подорожание продуктов в Кривом Роге продолжает набирать обороты, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Средние цены на основные продукты в Кривом Роге за последний месяц показывают заметное повышение. Больше всего подорожали овощи, крупы и молочные изделия.

Маргарин «Щедро Сливочный особенный» 72,5% (250 г) сейчас стоит в среднем 43,70 грн, что на 4,33 больше по сравнению с ноябрем. В супермаркетах стоимость колеблется: Auchan – 42,40, Novus – 42,99, Megamarket – 45,70. Индекс потребительских цен свидетельствует о стабильном повышении стоимости в течение декабря.

Крупы также показывают рост. Пшено подорожало до 32,87 грн за килограмм, что на 2,47 больше, чем в ноябре. Цены в магазинах отличаются: Auchan предлагает 33,90, Metro – 32,50, Megamarket – 32,20. Ежедневные колебания указывают на постепенное выравнивание стоимости.

Среди овощей заметное повышение показали помидоры сливки. Средняя стоимость составила 177,77 грн за килограмм, что на 37,42 больше показателей прошлого месяца. В супермаркетах Auchan можно приобрести за 159,90, Novus – 179,00, Megamarket – 194,40. Ежедневные данные индекса потребительских расценок демонстрируют значительные колебания в течение месяца с пиком в конце декабря.

Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Кривом Роге обусловлено сезонными факторами, затратами на логистику и ростом спроса. Ощутимое удорожание наблюдается среди овощей, в то время как молочные продукты и крупы растут более постепенно.

Местным жителям советуют внимательно сравнивать цены в разных сетях, чтобы планировать покупки и экономить семейный бюджет.

