Подорожчання продуктів у Кривому Розі продовжує набирати обертів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Середні ціни на основні продукти у Кривому Розі за останній місяць демонструють помітне підвищення. Найбільше здорожчали овочі, крупи та молочні вироби.

Маргарин «Щедро Вершковий особливий» 72,5% (250 г) зараз коштує в середньому 43,70 грн, що на 4,33 більше порівняно з листопадом. У супермаркетах вартість коливається: Auchan – 42,40, Novus – 42,99, Megamarket – 45,70. Індекс споживчих цін свідчить про стабільне підвищення вартості протягом грудня.

Крупи також демонструють зростання. Пшоно подорожчало до 32,87 грн за кілограм, що на 2,47 більше, ніж у листопаді. Ціни у магазинах відрізняються: Auchan пропонує 33,90, Metro – 32,50, Megamarket – 32,20. Щоденні коливання вказують на поступове вирівнювання вартості.

Серед овочів помітне підвищення показали помідори сливка. Середня вартість склала 177,77 грн за кілограм, що на 37,42 більше за показники минулого місяця. У супермаркетах Auchan можна придбати за 159,90, Novus – 179,00, Megamarket – 194,40. Щоденні дані індексу споживчих розцінок демонструють значні коливання протягом місяця, із піком наприкінці грудня.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Кривому Розі обумовлене сезонними факторами, витратами на логістику та зростанням попиту. Відчутне здорожчання спостерігається серед овочів, тоді як молочні продукти та крупи зростають більш поступово.

Місцевим жителям радять уважно порівнювати ціни у різних мережах, щоб планувати покупки та економити сімейний бюджет.

