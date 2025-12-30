Денежная помощь для ВПЛ в Днепре остается важной поддержкой для украинцев, однако получателям следует знать, в каких случаях выплаты могут прекращаться.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепре и предоставляется в соответствии с Порядком назначения и выплаты соцпомощи, утвержденным постановлением Кабинета Министров №332 от 20 марта 2022 года, сообщает Politeka.

Документ определяет, что денежная помощь для ВПЛ в Днепре не назначается или прекращается, если кто-то из членов семьи купил квартиру, дом или земельный участок на сумму свыше 100 000 грн. в течение последних трех месяцев или во время получения поддержки.

Однако специалисты отмечают, что даже покупки более низкой стоимости иногда становятся причиной отмены денежной помощи для ВПЛ в Днепре.

Причина заключается в статусе и расположении приобретенного жилья. Поддержку могут прекратить, если член семьи владеет жильем, расположенным на территориях, не входящих в список активных боевых действий или временной оккупации.

Или же – на территориях, где определена дата завершения боевых действий. Аналогичная ситуация возникает, если дом находится на территориях боевых действий или временной оккупации и сдается в аренду.

Однако соцвыплаты остаются, если дом расположен на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий.

А также если он признан непригодным для проживания по официальному акту местного самоуправления, либо внесен в Реестр поврежденного или разрушенного имущества.

Кроме того, соцподдержка сохраняется, если площадь жилья меньше 13,65 м² на одного человека или если дом приобретен в кредит с первым взносом менее 100 000 грн.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.