График отключения газа на январь 2026 года в Днепропетровской области уже опубликован для местных жителей.

График отключения газа на январь 2026 года в Днепропетровской области предусматривает временное прекращение подачи голубого топлива в частные дома в связи с проведением газоопасных работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на январь 2026 года в Днепропетровской области будет действовать в Песчанской территориальной общине.

Первые ограничения коснутся 114 потребителей в Песчанском обществе 5.01 и 6.01 2026 года с 09:00 до 16:00. Жителей попросили заранее перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и счетчиками во избежание аварийных ситуаций.

Следующая волна ограничений будет касаться большего количества домов. Неудобства придется терпеть уже 351 потребителю. Они остались без голубого топлива 7.01, 8.01 и 9.01 в 2026 году.

&.01 и 8.01 подачу голубого топлива ограничат с 09:00 до 16:00, а на следующий день, 9.01 – работы завершат чуть раньше, в 15:00. Местный филиал "Газсети" отмечает необходимость перекрывать газовые краны и соблюдать правила безопасности в период ограничений.

Согласно обнародованному графику отключения газа на январь 2026 года в Днепропетровской области, временные неудобства будут касаться исключительно частного сектора Песчанского территориального общества, а централизованные поставки для других районов оставались без изменений.

Специалисты заранее приносят извинения за временные неудобства. Они отмечают, что такие меры необходимы для безопасного выполнения технических работ.

