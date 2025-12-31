Графік відключення газу на січень 2026 у Дніпропетровській області вже опублікували для місцевих жителів.

Графік відключення газу на січень 2026 у Дніпропетровській області передбачає тимчасове припинення подачі блакитного палива до приватних будинків у зв’язку з проведенням газонебезпечних робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на січень 2026 у Дніпропетровській області буде діяти у Піщанській територіальній громаді.

Перші обмеження торкнуться 114 споживачів у Піщанській громаді 5.01 і 6.01 2026 року з 09:00 до 16:00. Мешканців попросили заздалегідь перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та лічильниками, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Наступна хвиля обмежень стосуватиметься більшої кількості будинків. Незручності доведеться терпіти вже 351 споживачу. Вони залишилися без блакитного палива 7.01, 8.01 та 9.01 2026 року.

&.01 та 8.01 подачу блакитного палива обмежать з 09:00 до 16:00, а наступного дня, 9.01 - роботи завершать трохи раніше, о 15:00. Місцева філія "Газмережі" наголошує на необхідності перекривати газові крани та дотримуватися правил безпеки у період обмежень.

Згідно з оприлюдненим графіком відключення газу на січень 2026 у Дніпропетровській області, тимчасові незручності стосуватимуться виключно приватного сектору Піщанської територіальної громади, а централізоване постачання для інших районів залишалося без змін.

Фахівці наперед вибачаються за тимчасові незручності. Вони наголошують, що такі заходи необхідні для безпечного виконання технічних робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.