Новый график движения поездов в Днепропетровской области предусматривает временные изменения из-за праздничных дней, когда ряд электричек будет отменен.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области начнет действовать с 31 декабря 2025 и будет охватывать первые дни января 2026 года, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця", 31 декабря и 1–2 января не будет курсировать электричка №6039 Днепр-Главный – Пятихатки.

Также новый график движения поездов в Днепропетровской области означает, что обратный рейс №6010 Пятихатки – Днепр-Главный будет отменен 1–3 ​​января.

Кроме того, временно остановится курсирование электричек №6503 Пятихатки – Роковатая, №6504 Роковатая – Пятихатки-Пассажирская, №6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный и №7304 Каменско-Пассажирское – Днепр-Главный.

Отдельные рейсы в январе по определенным датам также не будут курсировать: №6324 Николаев-Грузовой – Апостолово не будут ходить 1, 2, 3, 10, 17, 24 и 31 января, а обратные рейсы №6323 Апостолово – Николаев-Грузовой отменены 2, 1, 2, 3.

Пассажирам советуют заранее проверять новый график движения поездов в Днепропетровской области и учитывать изменения при планировании поездок.

В то же время в "Укрзализныце" напомнили о финансовых вызовах в пассажирских перевозках. По словам заместителя председателя наблюдательного совета Сергея Лещенко, внутренние резервы компании для компенсации ущерба пассажирским перевозкам исчерпаны.

Теперь компания нуждается в государственной поддержке. Лещенко пояснил, что для стабилизации ситуации предприняты три шага: внутренняя оптимизация железной дороги, частичная компенсация убытков за счет бюджета и постепенная индексация грузовых тарифов с 1 января и 1 июля 2026 года.

