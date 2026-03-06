Работа для пенсионеров в Днепропетровской области остается востребованной, ведь многие компании готовы принимать людей с опытом.

На рынке труда можно найти как физическую работу для пенсионеров, так и вакансии для специалистов по техническому образованию в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Мы проанализировали предложения на платформе Work.ua и отобрали несколько вакансий, которые могут заинтересовать людей пенсионного возраста.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области зачастую связана с транспортной сферой. Одним из таких предложений является вакансия водителя такси на автомобиле компании.

Трудоустройство предлагает служба такси Uklon, где водителям предоставляют автомобили. Согласно объявлению, заработок может составлять от 25 000 до 30 000 гривен, а также до 65% от кассы получает водитель.

Среди основных требований к кандидатам – наличие водительского удостоверения категории B, активный стаж вождения от девяти месяцев и современный смартфон.

Еще одно предложение – вакансия инженера-конструктора в компании EDS, инженерно-инвестиционная группа. Предприятие «ЭДС-ТРАНСФОРМЕР» в Днепре занимается производством силовых трансформаторов и имеет полный цикл производства.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, график с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, трансфер по Днепру. Заработная плата в этой должности составляет около 30 000 гривен.

В то же время, работа для пенсионеров в Днепропетровской области может предусматривать еще более высокий уровень дохода для тех, кто имеет собственный транспорт.

Наиболее оплачиваемым среди проанализированных вакансий стало предложение водителя-экспедитора с личным автомобилем в компании Zakaz.ua. Работодатель обещает стабильное финансовое вознаграждение на уровне около 40 000 гривен с выплатами дважды в месяц.

