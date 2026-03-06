Подорожание проезда в Днепропетровской области задело сразу несколько популярных сообщений.

Вступило в силу подорожание проезда в Днепропетровской области на междугородных маршрутах между Каменским и Днепром, сообщает Politeka.

Перевозчики уже объявили обновленные расценки и объяснили причины перемен.

На направлении к АС «Новый центр», обслуживаемому компанией «Автолуч», билет вырос с 60 до 80 гривен. Представители предприятия отмечают, что решение связано с ростом расходов на горючее, запчасти, сервисное обслуживание автобусов и нехваткой водителей.

Ранее, с 12 февраля, другая сумма была установлена ​​на рейсе №100, соединяющему железнодорожный вокзал Каменского с центральным автовокзалом Днепра. Стоимость составляет 70 грн.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области зацепило сразу несколько популярных сообщений. В компаниях отмечают: корректировка необходима для сохранения стабильных отправлений и надлежащего технического состояния транспорта.

Обнародовано также обновленное расписание. В будни из Каменского автобусы отправляются в 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные предусмотрены рейсы в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

От АС «Новый центр» в Днепре в рабочие дни транспорт отправляется в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00. В выходные - в 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Жителям советуют учитывать измененные тарифы при планировании поездок и заранее уточнять часы отправления. По словам перевозчиков, дальнейшие решения будут зависеть от экономической ситуации и уровня расходов по обслуживанию автопарка.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину

Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре