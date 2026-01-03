Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области намечено с января 2026 года, передает Politeka.

Изменения касаются распределения газа - доставки ресурса от сетей до домов, тогда как цена самого топлива останется неизменной.

Обновленные ставки уже направили в НКРЭКУ для утверждения. Повышение состоится в два этапа: первый стартует с начала года, второй после 1 апреля.

По предварительным расчетам, средняя тарифная ставка по стране вырастет примерно на 76%. В Днепропетровском филиале ГРМУ цена повысится почти на 190% и составит 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в Гадячгаге тариф стартует с 3,16 грн и после апреля достигнет 3,95 грн. В других областях повышение будет менее ощутимым: Закарпатье – 2,48 грн, Харьков – от 0,65 до 0,78 грн за кубометр.

Стоимость газа для населения останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Она будет действовать в течение военного положения и не менее шести месяцев после его завершения.

Специалисты объясняют местным жителям, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью непрерывной работы распределительных сетей. Жителям советуют учитывать новые расходы при планировании бюджета и уточнять начисления у поставщиков.

Коммунальные службы пообещали обнародовать подробные тарифы и инструкции по оплате на официальных сайтах. Местным жителям рекомендуют следить за сообщениями компаний и формировать ежемесячные расходы раньше времени, чтобы избежать неожиданностей в платежках.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.